Momenti di terrore nella panetteria Nunziatello 1840 in piazza Cesaro, dove un dipendente in prova ha puntato un coltello alla gola di una 90enne, madre del titolare. L’episodio, avvenuto per cause ancora in corso di accertamento, ha richiesto l’intervento immediato dei carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, allertati dagli altri dipendenti che hanno sentito le urla della donna.

La trattativa e il fermo

All’arrivo dei militari, l’uomo continuava a minacciare l’anziana con l’arma. Ne è seguita una delicata trattativa che ha permesso alle forze dell’ordine di intervenire, disarmare e bloccare l’aggressore.

Le condizioni della vittima

La 90enne ha riportato una ferita profonda alla guancia destra e un taglio di striscio alla gola. È stata immediatamente soccorsa e trasportata in codice rosso all’ospedale di Castellammare di Stabia, dove è sotto osservazione.

Indagini in corso

Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire le motivazioni dietro l’aggressione e verificare il profilo del dipendente. Al momento, non sono ancora chiari i motivi che lo hanno spinto a compiere il gesto.