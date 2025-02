Nel pomeriggio di oggi, poco prima delle 17, un grave incidente stradale si è verificato nei pressi dello svincolo autostradale dell’A2 a Battipaglia. Per cause ancora da accertare, quattro automobili sono rimaste coinvolte in un violento impatto. Sette persone hanno riportato ferite, tra cui due in condizioni critiche con numerose fratture. I Vigili del Fuoco, allertati dalla Polizia Stradale, sono intervenuti per estrarre i feriti più gravi dalle lamiere, mentre il personale del 118 ha prestato le prime cure sul posto.

Dopo i soccorsi, i caschi rossi hanno provveduto alla messa in sicurezza delle vetture, consentendo la riapertura della strada e il ripristino della circolazione. Le autorità stanno ora indagando per ricostruire la dinamica dell’incidente.