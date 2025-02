Una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 è registrata questa mattina a Striano, in provincia di Napoli. Il movimento sismico è stato avvertito in tutta l’area vesuviana e nel territorio nolano, ma fortunatamente non si segnalano danni a persone o edifici.

Un nuovo evento nello sciame sismico

Secondo i dati rilevati dalla Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), questa scossa segue altri eventi della stessa intensità registrati nella notte nei Campi Flegrei. Gli esperti parlano di uno sciame sismico, ovvero una serie di piccole scosse ravvicinate nel tempo, fenomeno tipico nelle zone vulcaniche attive come quella napoletana.

Striano e il rischio sismico

Striano si trova nella Valle del Sarno, in un’area a rischio sismico medio, direttamente collegata alla zona vesuviana. La sua storia è segnata da eventi geologici di grande impatto, come il terremoto del Vesuvio del 62 d.C. e la devastante eruzione del 79 d.C., che distrusse Pompei ed Ercolano. Dopo questi eventi, gli abitanti abbandonarono la zona, trasformata per secoli in una palude.