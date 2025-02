Napoli torna a tremare. Nel pomeriggio di oggi, 16 febbraio 2025, alle ore 15:30, una forte scossa di terremoto di magnitudo 3.9 è chiaramente avvertita in tutto il capoluogo partenopeo e nelle aree circostanti. L’epicentro del sisma è stato localizzato nell’area dei Campi Flegrei, zona ad alta attività vulcanica e sismica.

Sciame sismico in corso ai Campi Flegrei

Secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), la scossa odierna è la più forte di uno sciame sismico in atto dal pomeriggio del 15 febbraio. Il Dipartimento della Protezione Civile, in stretto contatto con le strutture locali, ha confermato che non risultano danni a persone o edifici, nonostante la paura diffusa tra i cittadini.

Situazione a Pozzuoli e Bacoli: controlli in corso

A Pozzuoli, il sindaco Gigi Manzoni ha immediatamente attivato il Centro Operativo Comunale (COC) presso la sede della Protezione Civile a Monterusciello. “Siamo in strada con volontari e polizia municipale per verificare eventuali danni” – ha scritto su Facebook – “Chiunque abbia segnalazioni può contattare la Protezione Civile al numero 08118894400 o la Polizia Municipale al numero 0818551891”.

Anche a Bacoli, il sindaco Josi Della Ragione ha dichiarato che sono in corso sopralluoghi nelle scuole e nelle abitazioni dopo alcune richieste di verifica da parte dei residenti. Inoltre, una rete idrica è saltata a causa del sisma, ma gli operatori sono già al lavoro per ripristinare il servizio.