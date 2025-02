Un’importante operazione nell’ambito della lotta ai crimini ambientali ha portato al sequestro di un’officina meccanica abusiva a San Giuseppe Vesuviano. L’attività, completamente priva di autorizzazioni, violava gravemente le normative ambientali ed è individuata grazie ai controlli condotti dalla Polizia Locale, sotto la direzione del Comandante Ten. Col. Fabrizio Palladino.

Un’officina abusiva tra rifiuti e violazioni ambientali

L’officina, specializzata nella riparazione di autoveicoli, si estendeva su circa 240 metri quadrati, di cui 120 all’aperto. Nell’area esterna, gli agenti hanno trovato rifiuti di ogni genere, tra cui veicoli abbandonati, pneumatici usati e materiale ferroso, in totale spregio delle normative sulla gestione e smaltimento dei rifiuti.

Il titolare dell’attività, un 58enne del posto, è denunciato per gestione e smaltimento illecito di rifiuti e mancata autorizzazione all’esercizio dell’attività. Inoltre, durante i controlli, sono individuati sette veicoli in riparazione, i cui proprietari sono sanzionati per aver affidato i loro mezzi a un’officina priva di regolare licenza.

Sequestro e confisca degli strumenti di lavoro

L’intera attività è stata sottoposta a sequestro penale, mentre gli attrezzi e le attrezzature utilizzate saranno confiscati. Il provvedimento si inserisce in un ampio piano di interventi volti a contrastare il fenomeno dello smaltimento illecito di rifiuti e degli incendi tossici nella Terra dei Fuochi.