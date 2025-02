Un uomo di 52 anni denunciato dalla Polizia Municipale di Ercolano dopo essere stato sorpreso a circolare a bordo di uno scooter rubato. Il mezzo, sottratto a Napoli nel 2023, è individuato grazie al nuovo sistema di videosorveglianza del Comune, dotato di lettura automatica delle targhe. Questo ha permesso alle forze dell’ordine di intervenire rapidamente, identificando il conducente, che è stato denunciato per ricettazione e guida senza patente.

Videosorveglianza e lotta all’illegalità

Il nuovo impianto di sicurezza si è rivelato determinante anche per identificare e denunciare un quarantenne, colto in flagrante mentre sversava rifiuti speciali sul territorio comunale. L’uomo è deferito all’autorità giudiziaria, confermando l’efficacia del sistema nel contrastare reati ambientali e comportamenti illeciti.

Controlli intensificati e sequestri

Negli ultimi giorni, la Polizia Municipale ha sequestrato numerose merci vendute abusivamente per strada, prive delle autorizzazioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla legge.

Inoltre, i controlli serali e notturni sono potenziati con specifici servizi di pattugliamento che hanno portato a:

Numerose sanzioni per guida senza patente e senza assicurazione

Sequestri di veicoli privi di revisione

Fermi amministrativi di motocicli per guida senza casco

Le dichiarazioni del sindaco

Il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto, ha sottolineato l’importanza dell’investimento nella sicurezza:

“La legalità è una priorità assoluta per il nostro Comune. Il nuovo sistema di videosorveglianza è già uno strumento essenziale per il contrasto al crimine e sta dando i frutti sperati. Mi congratulo con il comandante Nicola Vanacore e con tutta la Polizia Municipale per il grande lavoro svolto. Dobbiamo continuare a lavorare per garantire ai nostri cittadini una città sempre più sicura”.