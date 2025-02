I Carabinieri Forestali del Comando Provinciale di Avellino hanno sequestrato a Montoro una conceria specializzata nella inchiodatura delle pelli. L’operazione rientra nei controlli per contrastare l’inquinamento del fiume Sarno.

Violazioni ambientali e sequestro della conceria

Dalle verifiche è emerso che l’azienda operava senza l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, obbligatoria per legge. Per questo motivo, i sigilli sono stati apposti e il titolare dell’azienda è stato denunciato alla Procura di Avellino.

Scoperte tre discariche abusive

Nel corso degli accertamenti sullo smaltimento illecito dei rifiuti, i Carabinieri Forestali hanno inoltre individuato tre discariche a cielo aperto nei comuni di Fontanarosa, Paternopoli e Montoro.

Controlli intensificati contro l’inquinamento

Le operazioni rientrano in un più ampio piano di monitoraggio volto a individuare attività industriali non in regola con le normative ambientali. Il contrasto all’inquinamento del fiume Sarno rimane una priorità, con controlli sempre più serrati su aziende e smaltimenti illegali.