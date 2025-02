Un drammatico evento ha scosso il campus dell’Università degli Studi di Salerno a Fisciano. Un giovane di 27 anni, N. I., residente a Poggiomarino, ha perso la vita dopo essere precipitato nel vuoto dal quarto piano del parcheggio multipiano. Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, si tratterebbe di un gesto volontario. La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio, intorno alle ore 15.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri della compagnia di Mercato San Severino, che stanno conducendo gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto. Stando alle informazioni preliminari, sembra che il giovane non fosse più iscritto all’ateneo dal 2023. Tuttavia, le indagini proseguono per comprendere meglio il contesto e le motivazioni dietro il gesto.

Il cordoglio dell’Università

La notizia ha suscitato grande dolore e sgomento all’interno della comunità universitaria. Il rettore Vincenzo Loia ha espresso un sentito messaggio di cordoglio:

“Esprimiamo il profondo dolore di tutta la nostra comunità universitaria per questa tragedia che ha colpito la famiglia, gli amici e gli affetti più cari. In questo momento ci uniamo in silenzio a questo dolore.”

Loia ha inoltre sottolineato l’importanza del supporto agli studenti attraverso servizi di assistenza psicologica e iniziative volte al benessere della comunità accademica:

“Siamo un campus che vive e si raccoglie intorno agli studenti, li accompagna durante il loro percorso di studio e umano, con attenzione e forte senso di responsabilità. In tal senso, il servizio di supporto psicologico di base e l’osservatorio per il benessere sono un esempio di un percorso avviato da tempo e che riteniamo necessario e fondamentale per aiutare i nostri giovani nei momenti di difficoltà.”