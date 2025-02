Un dramma ha scosso il campus universitario di Fisciano, dove un giovane di 27 anni, originario di Poggiomarino, ha perso la vita precipitando dal quarto livello del parcheggio multipiano.

La dinamica della tragedia

L’episodio è avvenuto intorno alle 15:00. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, si tratterebbe di un gesto volontario. I soccorsi sono intervenuti immediatamente, ma l’impatto con il suolo – da un’altezza di circa dieci metri – non ha lasciato scampo al giovane.

Le indagini e i possibili motivi

I carabinieri di Mercato San Severino hanno avviato un’indagine per comprendere le ragioni dietro la tragedia. L’attenzione si concentra sulla carriera accademica del ragazzo, che in passato aveva frequentato la facoltà di Economia e Management, ma la cui iscrizione sarebbe decaduta nel 2023.

Prima di compiere l’estremo gesto, il giovane avrebbe inviato un messaggio ai familiari, un dettaglio che aggiunge ulteriore dolore alla vicenda.

Il dolore della comunità e il precedente degli episodi analoghi

La notizia ha lasciato sotto shock l’intera comunità accademica. Il sindaco di Fisciano, Vincenzo Sessa, ha espresso il proprio cordoglio tramite i social, ribadendo l’importanza di non lasciare nessuno da solo e sottolineando la necessità di supporto per i giovani in difficoltà.

Non è la prima volta che episodi simili si verificano nel parcheggio multipiano dell’Università di Salerno: in passato, almeno due tragedie analoghe hanno colpito l’ateneo.

L’importanza del supporto psicologico per gli studenti

Questo evento drammatico riporta all’attenzione il tema del benessere mentale degli studenti. Le difficoltà legate agli studi universitari, alla pressione sociale e alle incertezze sul futuro possono diventare insostenibili senza un adeguato supporto.