Buone notizie per gli studenti universitari: arriva un’importante iniziativa per facilitare l’accesso agli alloggi nei Collegi Universitari di Merito. Grazie a un accordo triennale tra l’Associazione degli Enti Previdenziali Privati (ADEPP) e la Conferenza dei Collegi Universitari di Merito (CCUM), sono state messe a disposizione 4.500 borse di studio per coprire quasi interamente i costi di vitto e alloggio nei collegi, con 150 posti riservati tra Napoli e Bari.

Un sostegno concreto per gli studenti fuori sede

L’iniziativa nasce per rispondere alle difficoltà economiche che molte famiglie affrontano nel mantenere i propri figli all’università, soprattutto quelle dei professionisti iscritti agli ordini e alle casse previdenziali. L’alto costo della vita universitaria, infatti, rappresenta spesso un ostacolo anche per chi non rientra nelle fasce di reddito più basse.

Secondo Raffaele Calabrò, presidente dell’Ipe – Istituto per le Ricerche e Attività Educative, l’accordo rappresenta “un’occasione unica anche in Campania, con Napoli che si afferma sempre più come un punto di riferimento per il merito e la formazione di alto livello”.

I Collegi Universitari di Merito, riconosciuti dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), non offrono solo un posto letto, ma anche un percorso di crescita accademica e professionale, preparando gli studenti al mondo del lavoro con attività formative parallele agli studi universitari, come lo sviluppo delle soft skills.

Come accedere alle borse di studio

Gli studenti interessati potranno partecipare ai bandi di concorso che saranno pubblicati sui canali ufficiali dell’ente promotore. Le borse di studio saranno indipendenti dal reddito e destinate ai giovani che supereranno l’ammissione ai Collegi Universitari di Merito, a partire dall’anno accademico 2025/2026.

Cosa offrono i Collegi di Merito?

Alloggio e vitto a costo ridotto o azzerato

Percorsi formativi paralleli agli studi universitari

Sviluppo di competenze trasversali per il mondo del lavoro

Un ambiente accademico stimolante e selezionato

Napoli, con le sue strutture d’eccellenza, si conferma così un polo universitario sempre più competitivo, in grado di offrire agli studenti talentuosi non solo un’istruzione di qualità, ma anche le condizioni migliori per realizzarsi professionalmente.