La Regione Campania ha avviato le procedure per l’assegnazione di borse di studio del valore di 250 euro agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado per l’anno scolastico 2024-2025. Le domande possono essere presentate fino alle ore 16:00 del 6 marzo 2025 esclusivamente online attraverso il portale dedicato della Regione Campania. Per accedere al beneficio, è necessario che il nucleo familiare dello studente presenti un’attestazione ISEE in corso di validità non superiore a 15.748,78 euro. Le risorse disponibili ammontano a 7.287.500 euro, provenienti dal Fondo Unico dello Studente.

La graduatoria delle domande sarà stilata in base all’ordine crescente dell’ISEE e all’ordine cronologico di presentazione, pertanto è consigliabile inoltrare la richiesta tempestivamente. Questa iniziativa rientra nel programma “#IoStudio”, promosso dalla Regione Campania in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con l’obiettivo di supportare gli studenti provenienti da famiglie a basso reddito. Le borse di studio possono essere utilizzate per l’acquisto di libri di testo, prodotti, beni e servizi che favoriscano la crescita culturale e formativa degli studenti. Per ulteriori dettagli e per presentare la domanda, è possibile consultare il portale ufficiale della Regione Campania.