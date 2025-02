Il Consiglio Comunale di Striano ha approvato due importanti progetti infrastrutturali destinati a modificare in modo significativo la viabilità cittadina:

Realizzazione di una strada di collegamento tra via Poggiomarino e via Orto delle Fabbriche.

Eliminazione della strettoia in via Cesare Battisti e via Risorgimento.

Questi interventi, inseriti tra i punti chiave del programma dell’amministrazione guidata dal sindaco Giulio Gerli, si affiancano alle soluzioni in fase di studio per risolvere il cosiddetto “collo di bottiglia” tra via Palma e via Monte.

Un impatto significativo sulla vivibilità della città

Alla riunione del Consiglio ha partecipato un nutrito gruppo di cittadini, interessati alle ripercussioni che questi cambiamenti avranno sulla viabilità e sulla qualità della vita a Striano.

Le opere prevedono demolizioni di manufatti e espropri di proprietà private, con il sindaco Gerli che ha espresso gratitudine per la disponibilità al confronto dimostrata dai cittadini coinvolti. Ha parlato di una vera e propria “rivoluzione culturale”, basata su concertazione e condivisione delle idee per il bene comune.

Un progetto più ampio per valorizzare Striano

Il sindaco ha sottolineato che questi due interventi sono solo i primi passi di un programma più ampio per valorizzare il paese e renderlo più vivibile e a misura di bambino. In particolare, si stanno studiando soluzioni per la riqualificazione del centro storico.

Gerli ha infine ringraziato l’amministrazione comunale per la collaborazione, ribadendo l’impegno a lavorare fianco a fianco con i cittadini:

«Ogni giorno giriamo in lungo e in largo per Striano, parliamo con la gente, accogliamo proposte: con questo metodo intendiamo andare avanti e immaginare insieme una nuova città, migliore e più vivibile».