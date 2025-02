Il Governo Meloni ha introdotto un nuovo incentivo per gli automobilisti: il Bonus Pneumatici 2025, un contributo fino a 200€ per sostenere le spese di sostituzione delle gomme. In un periodo in cui i costi legati alla manutenzione dei veicoli continuano a salire, questa iniziativa rappresenta un aiuto concreto per chi è costretto a percorrere molti chilometri ogni giorno.

A chi spetta il Bonus Pneumatici 2025?

Il bonus è destinato a chi possiede un’auto e necessita di cambiare gli pneumatici, che devono essere conformi agli standard di sicurezza ed efficienza energetica. Tuttavia, come per altri incentivi governativi, sono previsti requisiti economici per accedervi.

Requisiti per ottenere il bonus

Con ISEE inferiore a 25.000€ → rimborso fino a 200€

ISEE superiore a 25.000€ → rimborso fino a 100€, pari al 30% della spesa totale

Ciò significa che, a seconda della propria situazione economica, sarà possibile ottenere un contributo parziale o totale sulle spese per il cambio gomme.

Come richiedere il Bonus Pneumatici?

Al momento, non sono state ancora definite le modalità di richiesta, ma si ipotizza un sistema a click day, come avvenuto per altri incentivi. Questo significa che sarà necessario presentare la domanda online il giorno di apertura del bando per poter beneficiare dell’agevolazione, fino ad esaurimento fondi.

Perché questo bonus è importante?

Sostituire regolarmente gli pneumatici è fondamentale per garantire sicurezza alla guida, ridurre i consumi di carburante e rispettare le normative stagionali (gomme invernali/estive). Con l’aumento dei costi di manutenzione e gestione di un veicolo, questo bonus rappresenta un sollievo per molti automobilisti italiani.