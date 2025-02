I Carabinieri hanno scoperto che un’enoteca nel centro di Casoria, cittadina a nord di Napoli, non vendeva solo alcolici, ma anche stupefacenti. Nel corso di un blitz, i militari hanno sequestrato 42 dosi di cocaina e 14 di hashish, oltre a materiale per il confezionamento della droga.

L’operazione e il sequestro

Durante la perquisizione, all’interno dell’attività commerciale sono stati trovati:

42 dosi di cocaina

14 dosi di hashish

Tre bilancini di precisione

Un manganello nero

Materiale per il taglio e il confezionamento della droga

850 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio

Il titolare dell’enoteca, un uomo di 44 anni, è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio.

Arresto e provvedimenti giudiziari

Dopo l’arresto, il 44enne è stato condotto in carcere, dove attende il giudizio. Le indagini proseguono per accertare eventuali collegamenti con altre attività illecite nella zona.