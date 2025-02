La filiale Unicredit di via Vittorio Emanuele, all’angolo con via Niglio, è finita nuovamente nel mirino di ignoti. Nella notte, la porta in vetro dell’area riservata al bancomat è stata mandata in frantumi. Resta da chiarire se si sia trattato di un semplice raid vandalico o di un tentativo di furto.

Le forze dell’ordine stanno analizzando le immagini delle telecamere di sicurezza dell’istituto bancario e dei dispositivi presenti nella zona per ricostruire l’accaduto e individuare i responsabili della cosiddetta “spaccata”.

Fortunatamente, il bilancio dei danni non è paragonabile a quello di qualche mese fa, quando la stessa filiale subì un attacco ben più grave, con ignoti che cercarono di introdursi all’interno distruggendo alcune vetrate. Tuttavia, questo ennesimo episodio conferma come l’agenzia bancaria continui a essere un bersaglio.

La situazione sembra essere peggiorata da quando la filiale ha lasciato la sede storica, situata più vicina alla piazza, per trasferirsi di circa duecento metri. Le forze dell’ordine, immediatamente informate, stanno lavorando per risalire agli autori del gesto e comprendere il movente dell’atto vandalico.