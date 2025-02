Un duro colpo al traffico di droga è stato inferto dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli, che hanno sequestrato oltre 80 chili di cocaina pura durante un blitz lungo la Circumvallazione esterna. Due uomini, Antonio Amabile (33 anni, napoletano) e Sorin Iacob (47 anni, di origini romene), sono stati arrestati mentre scaricavano la droga da un tir.

Il blitz e il maxi-sequestro

L’operazione è scattata quando i militari hanno intercettato il carico sospetto e seguito i movimenti dei due sospettati. Gli uomini sono stati sorpresi mentre trasferivano le buste di droga nel bagagliaio di un’Alfa Romeo Giulietta.

All’interno delle buste, i carabinieri hanno trovato 70 panetti di cocaina purissima, ciascuno contrassegnato con una lettera “V” scarlatta. Il peso totale del sequestro è di 81 chili e 740 grammi, per un valore di mercato stimato in 10 milioni di euro. Se la droga fosse stata tagliata e distribuita al dettaglio, il guadagno sarebbe stato moltiplicato per cinque.

I due uomini in carcere, indagini in corso

Dopo l’arresto, Amabile e Iacob sono stati trasferiti in carcere e ora sono a disposizione dell’autorità giudiziaria. Dovranno rispondere del reato di traffico di stupefacenti.