Una tragedia si è consumata nella tarda serata di ieri a Serino, un piccolo comune in provincia di Avellino. Un uomo di 38 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione, impiccato a una finestra. La scoperta è stata fatta da alcuni conoscenti, che, colpiti dal tragico scenario, hanno immediatamente lanciato l’allarme. Purtroppo, all’arrivo dei soccorritori del 118, non c’è stato nulla da fare se non constatare il decesso.

I carabinieri della stazione locale sono intervenuti prontamente, eseguendo i rilievi di competenza per cercare di fare chiarezza su quanto accaduto. Secondo le prime informazioni, non sembrano esserci dubbi sul fatto che il gesto sia stato volontario. La notizia ha suscitato dolore e sconcerto tra la comunità di Serino, che piange la tragica morte di un suo concittadino. Le indagini sono in corso per raccogliere ulteriori dettagli e comprendere meglio le motivazioni alla base di questo gesto drammatico.