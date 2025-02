Attimi di paura questa notte in via Caracciolo, a Napoli, dove un’auto lanciata ad alta velocità ha perso il controllo e si è schiantata contro un chiosco sequestrato. L’incidente, avvenuto intorno alle 5 del mattino, ha fortunatamente causato solo danni materiali.

La dinamica dell’incidente

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Municipale, il conducente del veicolo, un 31enne residente a Quarto, stava percorrendo via Caracciolo a velocità elevata quando ha perso il controllo dell’auto, impattando violentemente contro un chiosco chiuso e sequestrato l’anno scorso.

Patente ritirata e denuncia per il conducente

Dopo l’incidente, gli agenti intervenuti sul posto hanno chiesto al conducente di sottoporsi agli esami alcolemici, ma l’uomo ha rifiutato. Per questo motivo, oltre al ritiro immediato della patente, è denunciato a piede libero dopo la segnalazione al magistrato di turno.

Nel frattempo, il veicolo incidentato è stato sequestrato dalle autorità.

Sicurezza stradale e rischi della guida spericolata

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale, in particolare sulle conseguenze della guida a velocità eccessiva. Per fortuna, questa volta l’incidente non ha causato feriti, ma il rischio di conseguenze ben più gravi resta alto.