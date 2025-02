Un incidente sorprendente si è verificato questa sera a Montefalcione, lungo la SP61, nella località Porcari Rastiello, dove un pickup Nissan Navarra si è ribaltato, finendo al centro della carreggiata. Quando sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, l’autovettura era senza persone a bordo, e il 50enne che la conduceva era già riuscito a uscire dall’abitacolo e a ritornare a casa a piedi.

Il sinistro e la fuga a piedi

Il veicolo, che evidentemente ha subito un ribaltamento, è stato lasciato al centro della strada, creando potenziali pericoli per il traffico. I carabinieri, giunti prontamente sul luogo, hanno trovato il pickup ribaltato e l’autista, un uomo del posto, già lontano dal luogo dell’incidente. Il 50enne si era allontanato subito dopo l’incidente, raggiungendo la propria abitazione a piedi senza essere fermato o soccorso.

Intervento dei Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti per rimuovere il veicolo dalla carreggiata, evitando che l’incidente potesse causare ulteriori disagi o incidenti. Non sono riportati feriti, e fortunatamente non ci sono altri veicoli coinvolti nel sinistro.

Indagini in corso

I carabinieri hanno avviato accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, per capire se il 50enne abbia avuto problemi alla guida o se ci siano altre cause che abbiano provocato il ribaltamento del mezzo. Le indagini proseguiranno per stabilire se ci siano responsabilità da parte del conducente per l’incidente.