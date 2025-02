Momenti di paura nella notte nei pressi della stazione ferroviaria di Avellino, dove un’auto si è ribaltata su un fianco, intrappolando il conducente. L’incidente è avvenuto intorno alle 3:30 in via Fontanatetta e ha coinvolto un unico veicolo, una DS.

L’incidente e i soccorsi

Secondo le prime ricostruzioni, per cause ancora in fase di accertamento, l’automobilista ha perso il controllo del veicolo, che si è ribaltato. Il conducente è rimasto incastrato nell’abitacolo, impossibilitato a uscire autonomamente.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco di Avellino, che hanno provveduto a liberare l’uomo, affidandolo poi alle cure dei sanitari del 118. Il personale medico ha prestato le prime cure direttamente sul posto.

Dopo il salvataggio, i caschi rossi hanno messo in sicurezza l’area e il veicolo, evitando ulteriori rischi per la circolazione.

Indagini in corso sulle cause dell’incidente

Al momento, non è chiara la dinamica del sinistro. Le autorità stanno effettuando i rilievi per determinare se si sia trattato di un errore umano, un malore improvviso o un problema tecnico del veicolo.

L’incidente evidenzia ancora una volta la necessità di massima prudenza alla guida, soprattutto nelle ore notturne e nelle zone poco illuminate.