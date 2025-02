Le truffe sono in costante aumento e ogni giorno emergono nuovi casi di raggiri. Dalle persone che si spacciano per marescialli o avvocati fino a chi finge di essere un corriere o addirittura un parente di un anziano, il fine ultimo è sempre lo stesso: sottrarre denaro alle vittime. Tuttavia, un caso particolarmente insolito ha recentemente catturato l’attenzione pubblica: un uomo si è finto sacerdote per ascoltare le confessioni dei fedeli al Santuario di Pompei.

Un impostore tra i devoti

Il protagonista di questa vicenda è un 44enne residente a Trecase, che lavora come operatore socio-sanitario e non possiede alcuna qualifica religiosa. Vestito con una stola sacerdotale, l’uomo si è introdotto nel Santuario di Pompei e si è seduto nel confessionale, ascoltando le confessioni di numerosi fedeli ignari dell’inganno.

L’intervento delle autorità

L’episodio è stato scoperto dai carabinieri del Santuario, che hanno immediatamente fermato l’impostore. L’uomo è stato allontanato dalla chiesa e denunciato per sostituzione di persona e turbamento delle funzioni religiose. Il suo intento fraudolento ha suscitato grande indignazione tra i devoti e le autorità ecclesiastiche.

Un fenomeno in espansione

Questo caso evidenzia come le truffe stiano diventando sempre più sofisticate e difficili da individuare. Falsi preti, professionisti inesistenti e raggiri ai danni degli anziani sono solo alcune delle molteplici forme di frode che si stanno diffondendo. Per questo motivo, è fondamentale prestare attenzione e verificare sempre l’identità di chi offre servizi o si presenta con ruoli ufficiali.