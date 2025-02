Un drammatico incendio ha colpito un’abitazione di Frattaminore, in via Louis Pasteur, provocando la morte di Maria Parolisi, 60 anni. La donna avrebbe perso la vita a causa di un rogo partito dal letto della sua camera, probabilmente innescato da una sigaretta non completamente spenta. La tragedia si è consumata nella notte, quando le fiamme e il fumo hanno rapidamente invaso la stanza, impedendole ogni via di fuga.

Il disperato tentativo del marito

Il marito della vittima, Salvatore Gaudino, 59 anni e costretto su una sedia a rotelle, dormiva in un’altra stanza. È stato svegliato dal denso fumo e, nonostante le sue difficoltà motorie, ha tentato di soccorrere la moglie. Nel disperato tentativo di aiutarla, l’uomo ha riportato ustioni ma non è riuscito a salvarla. Resosi conto del pericolo imminente, è riuscito a trascinarsi fino al balcone per chiedere aiuto e contattare i soccorsi.

Intervento immediato dei soccorritori

Sul posto sono intervenute tempestivamente due squadre dei vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme con potenti getti d’acqua. I soccorritori hanno tratto in salvo il marito della vittima, trasportandolo in ospedale per le cure necessarie. Purtroppo, per Maria Parolisi non c’è stato nulla da fare: il suo corpo senza vita è stato recuperato e, su disposizione del pubblico ministero Giovanni Corona, trasferito all’obitorio dell’ospedale San Giuliano di Giugliano per l’autopsia.

Indagini in corso: la sigaretta possibile causa del rogo

Dalle prime ricostruzioni dei vigili del fuoco, l’incendio sarebbe stato provocato da una sigaretta, in quanto non sono stati rilevati segni di corto circuito né la presenza di stufe elettriche mal posizionate.