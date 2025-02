I finanzieri del gruppo di Torre Annunziata hanno compiuto una significativa operazione giudiziaria: un decreto di sequestro preventivo per un importo di 809.743,98 euro è stato eseguito contro una società con sede a Castellammare di Stabia e il suo rappresentante legale. L’indagine, avviata a seguito di verifiche fiscali, ha evidenziato il mancato versamento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) per gli anni 2019 e 2020, configurando il reato di omesso versamento.

Dettagli dell’Operazione

Importo sequestrato: 809.743,98 euro

Soggetti coinvolti:

Una società di commercio all’ingrosso non specializzato in prodotti surgelati, operante anche nel settore del commercio ittico, con sede a Castellammare di Stabia

Il rappresentante legale della società, attualmente indagato per omesso versamento di IVA

Autorità competenti:

Il decreto di sequestro preventivo è emesso dal gip del Tribunale di Torre Annunziata

L’azione è stata eseguita dai finanzieri del gruppo di Torre Annunziata, su richiesta della Procura oplontina

Le Indagini e le Verifiche Fiscali

L’operazione ha avuto inizio a seguito di approfondite verifiche fiscali condotte dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Castellammare di Stabia. Durante questi controlli, è emerso che la società avrebbe omesso il versamento dell’IVA dovuta in conformità alle dichiarazioni fiscali relative agli anni 2019 e 2020.

Punti Chiave dell’Indagine:

Settore di attività: La società opera nel commercio all’ingrosso di prodotti surgelati, con particolare attenzione al settore ittico.

Anni interessati: 2019 e 2020

Frode fiscale: La mancata corresponsione dell’IVA prevista ha portato all’avvio dell’indagine e, successivamente, all’emissione del decreto di sequestro.

Il Reato di Omesso Versamento di IVA

Il mancato versamento dell’IVA rappresenta un grave inadempimento fiscale, sanzionabile penalmente. In questo caso, il rappresentante legale della società è già sotto indagine per questo reato, che comporta conseguenze economiche e legali significative.

Perché è Importante Combattere l’Evasione Fiscale:

Tutela delle entrate statali: L’IVA è una fonte essenziale di finanziamento per i servizi pubblici.

Equità nel mercato: Le imprese che non evadono le imposte rispettano le regole, garantendo concorrenza leale.

Prevenzione della criminalità economica: Interventi tempestivi come questo sono fondamentali per scoraggiare ulteriori comportamenti illeciti.

Conseguenze Legali e Prospettive Future

L’esecuzione del sequestro preventivo rappresenta un importante segnale della determinazione delle autorità a contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale. Il provvedimento non solo blocca temporaneamente le attività economiche della società indagata, ma funge anche da deterrente per altre realtà operative nel settore del commercio ittico e dei prodotti surgelati.