A Santa Maria Capua Vetere, i Carabinieri della Compagnia locale, insieme al Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS) e al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Caserta, hanno effettuato un controllo in un ristorante di sushi. L’operazione ha portato alla scoperta di gravi violazioni in materia di sicurezza alimentare e sul lavoro.

Irregolarità riscontrate

Durante l’ispezione, gli agenti hanno trovato oltre 200 chili di prodotti ittici privi di tracciabilità, conservati senza alcuna garanzia sulla loro origine e sicurezza. Inoltre, sono state accertate violazioni in materia di sicurezza dei lavoratori, tra cui:

Mancata visita medica per il personale impiegato

Assenza del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), necessario per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro

Provvedimenti e sanzioni

A seguito delle gravi irregolarità emerse, i Carabinieri hanno disposto:

Sequestro immediato degli alimenti non tracciabili

Sospensione dell’attività produttiva del ristorante

Denuncia a piede libero per il titolare

Sanzioni amministrative per un totale di 30.000 euro, relative a violazioni igienico-sanitarie e mancanza di misure di sicurezza per i lavoratori

Sicurezza alimentare e controlli costanti

L’intervento si inserisce quindi in un piano di controlli mirati a garantire il rispetto delle normative sanitarie e della sicurezza sul lavoro nel settore della ristorazione. Le autorità continueranno infatti a monitorare le attività commerciali per prevenire rischi per la salute pubblica e garantire il rispetto delle leggi.