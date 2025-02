Nel comune di Massa di Somma un’operazione dei carabinieri della tenenza di Cercola ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di sigarette di contrabbando. Durante la perquisizione, effettuata nell’abitazione di una coppia, sono stati rinvenuti numerosi articoli e una somma in contanti ritenuta provento illecito. I due, identificati con le iniziali C.M. e C.S. e di 54 e 52 anni, sono stati arrestati con l’accusa di contrabbando.

I Dettagli dell’Operazione

Perquisizione nell’Abitazione

Durante l’operazione, i militari hanno effettuato una perquisizione presso l’abitazione della coppia e hanno rinvenuto:

21 stecche di sigarette: le prime prove del carico di contrabbando.

2.000 euro in contanti: considerati provento illecito.

Questi elementi hanno fornito l’avvio necessario all’indagine, evidenziando attività illecite legate al contrabbando.

Rinvenimenti nei Casolari Abbandonati

A pochi metri dall’abitazione, l’operazione ha portato alla scoperta di ulteriori prove:

70 pacchi di tabacchi lavorati esteri: per un totale di 6 quintali, rinvenuti in due casolari abbandonati.

Marchio Identico: il marchio presente sui pacchi recuperati nei casolari era infatti identico a quello trovato nell’appartamento dei coniugi, consolidando il legame tra i rinvenimenti e l’attività di contrabbando.

Arresto e Conseguenze

I rinvenimenti hanno portato all’arresto immediato della coppia. C.M. e C.S., rispettivamente di 54 e 52 anni, sono fermati e successivamente portati in carcere con l’accusa di contrabbando di sigarette e tabacchi. L’operazione testimonia l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare il traffico illecito di prodotti del tabacco e nel tutelare l’economia del territorio.