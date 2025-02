Tre pony abbandonati salvati dai Carabinieri del Nucleo Forestale di Monteforte Irpino all’interno di un parco pubblico di Avellino. Gli animali, denutriti e disidratati, erano legati con delle corde alla recinzione del parco, impedendo loro qualsiasi movimento. Uno di essi si trovava in condizioni ancora più critiche, con le zampe posteriori immobilizzate, aggravando ulteriormente il suo stato di sofferenza.

L’intervento e il salvataggio

L’operazione di soccorso è condotta in collaborazione con un veterinario dell’Asl, giunto sul posto per verificare le condizioni di salute degli animali. Dopo aver accertato la situazione di grave disagio, i pony sono trasferiti in un centro ippico autorizzato della provincia di Avellino, dove riceveranno le cure necessarie.

Indagini sui responsabili dell’abbandono

Grazie alla presenza di microchip identificativi sugli equini, i Carabinieri Forestali hanno avviato le indagini per risalire ai proprietari e accertare eventuali responsabilità in merito al caso di maltrattamento animale.