Un’operazione della Guardia di Finanza, su richiesta della Procura di Torre Annunziata, ha scosso la Polizia Municipale di Vico Equense, in Penisola Sorrentina, con l’esecuzione di perquisizioni e sequestri all’interno degli uffici del Comando. L’operazione ha portato all’emissione di avvisi di garanzia per ben 22 agenti, accusati di reati contro la Pubblica Amministrazione, tra cui episodi di assenteismo e uso improprio delle auto di servizio per fini privati.

Le Indagini: Origini e Sviluppo

L’inchiesta nasce da un’indagine di polizia ambientale, risalente al maggio 2023, focalizzata sulla prevenzione e repressione di reati urbanistici e paesaggistici. I finanzieri della Stazione Navale di Napoli, insieme a quelli della Compagnia di Castellammare di Stabia, hanno effettuato perquisizioni presso gli uffici della Polizia Municipale di Vico Equense. Durante l’operazione, sono state acquisite copie di timbrature, scritture di servizio e registri ufficiali, elementi cruciali per ricostruire le presunte irregolarità legate all’assenza ingiustificata dal posto di lavoro e all’uso illecito dei veicoli di servizio.

Sequestri e Evidenze

I militari hanno anche posto sotto sequestro tre telefoni cellulari e la memoria di un computer, appartenenti al personale coinvolto. Tali dispositivi potrebbero contenere prove rilevanti per il prosieguo dell’indagine, fornendo un ulteriore tassello nella ricostruzione delle dinamiche illecite all’interno della Polizia Municipale.

Reazioni e Conseguenze

L’inchiesta sta suscitando scalpore in tutta la provincia di Napoli, soprattutto per il coinvolgimento di numerosi agenti della Polizia Municipale, i quali hanno il compito di garantire l’ordine pubblico e il rispetto delle normative locali. Il caso di assenteismo e uso improprio delle risorse pubbliche solleva interrogativi sull’efficienza e l’affidabilità dei controlli interni, con possibili ripercussioni sul morale e sulla fiducia della comunità nei confronti delle forze di polizia.

Le Implicazioni Legali e le Prossime Fasi

I 22 agenti notificati con l’avviso di garanzia dovranno rispondere quindi di reati come assenteismo alle violazioni legate all’uso delle auto di servizio, per scopi non legati al loro incarico. L’inchiesta continua, e ulteriori sviluppi sono attesi nei prossimi giorni, con il rischio che il caso possa allargarsi ad altre indagini riguardanti altre irregolarità all’interno del Comando di Polizia Municipale.