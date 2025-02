I Carabinieri Forestali di Alife, nel territorio di Sant’Angelo d’Alife, hanno scoperto uno smaltimento illecito di carcasse di vitelli bufalini nella zona fluviale del Volturno, denominata “Felci/Pioppi”. L’operazione è stata avviata a seguito di una segnalazione ricevuta dall’ASL di Caserta – Veterinaria, che ha allertato le autorità competenti.

Il ritrovamento delle carcasse

Durante l’intervento, i militari hanno accertato la presenza di carcasse abbandonate in un fosso. Le verifiche condotte insieme al personale veterinario hanno permesso di individuare ben 22 carcasse di vitelli bufalini, oltre a scheletri e ossa di animali, segno evidente di smaltimenti illeciti avvenuti nel tempo.

Misure di sicurezza e indagini in corso

Per evitare possibili rischi sanitari legati alla diffusione di malattie infettive, il sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, ha immediatamente disposto l’installazione di una recinzione metallica per impedire l’accesso all’area. Nel frattempo, le forze dell’ordine hanno posto sotto sequestro il sito e avviato indagini per risalire ai responsabili di questo grave illecito ambientale.

Un grave problema ambientale e sanitario

L’abbandono illegale di carcasse rappresenta un serio rischio per l’ambiente e per la salute pubblica. Illeciti di questo tipo possono causare contaminazione del suolo e delle falde acquifere, oltre ad attirare animali selvatici potenzialmente portatori di malattie.