Un tragico incidente stradale si è verificato lungo la strada statale 268 “del Vesuvio”, in direzione Cercola, all’altezza del km 9,000 nel territorio di Somma Vesuviana (NA).

Dinamica dell’incidente

Il sinistro ha coinvolto un mezzo pesante e un’autovettura, causando purtroppo il decesso del conducente dell’auto. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’accaduto per chiarire l’esatta dinamica dell’impatto.

Viabilità e interventi sul posto

A causa dell’incidente, si è resa necessaria la chiusura temporanea della strada per consentire le operazioni di recupero dei mezzi incidentati e la pulizia della carreggiata, resa pericolosa dalla fuoriuscita di gasolio dal camion coinvolto.

La circolazione è deviata in loco, con possibili disagi per gli automobilisti. Sul posto sono presenti le squadre dell’Anas e le Forze dell’Ordine, impegnate nella gestione del traffico e nella messa in sicurezza dell’area.

Aggiornamenti sulla situazione

Si consiglia agli automobilisti di prestare attenzione alla segnaletica temporanea e di valutare percorsi alternativi. Per aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità della SS 268, è possibile consultare il sito ufficiale dell’Anas o i canali di informazione del traffico.