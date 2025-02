Identificato come Raffaele Petriccione, l’82enne che si era allontanato volontariamente dalla Rsa di Parolise (Avellino) il 12 febbraio scorso. Il suo corpo è ritrovato in una zona impervia e non antropizzata del comune irpino. Le ricerche, avviate subito dopo la denuncia della scomparsa, sono state condotte dal Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (Sagf) di Sant’Angelo dei Lombardi, con il supporto di un elicottero AW139 del Reparto Operativo Aeronavale di Napoli.

Durante il sorvolo delle aree interessate, i militari hanno individuato un corpo e degli indumenti, presumibilmente appartenenti a Raffaele. Successivamente, grazie alle coordinate GPS rilevate, il Soccorso Alpino ha proseguito le operazioni a terra, giungendo sul punto e rinvenendo il cadavere dell’82enne.

Le ricerche sono coordinate dalla Prefettura di Avellino, in collaborazione con diverse forze e enti, tra cui il Corpo dei Vigili del Fuoco, l’Arma dei Carabinieri, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, la Protezione Civile e numerose associazioni di volontariato. L’esito delle ricerche ha portato a una triste conclusione, ma le circostanze esatte della morte sono ancora in fase di accertamento.