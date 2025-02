Napoli torna a fare i conti con la microcriminalità. Lo scorso 12 gennaio, un’anziana donna proveniente da Ottaviano è stata vittima di uno scippo violento mentre passeggiava per via Toledo, nei pressi della Galleria Umberto I. L’aggressore, dopo averla spintonata e trascinata a terra, le ha strappato la borsa, causandole un trauma cranico.

L’arresto di Gaetano Gargiulo

Dopo rapide indagini, i Carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli Centro hanno identificato e arrestato Gaetano Gargiulo, 59enne dei Quartieri Spagnoli, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è accusato di rapina pluriaggravata e si trova in custodia cautelare su disposizione del GIP (Giudice per le Indagini Preliminari), su richiesta della Procura.

Grazie alla videosorveglianza e alle testimonianze dei presenti, gli investigatori hanno ricostruito l’accaduto:

L’uomo avrebbe pedinato la vittima, aspettando il momento giusto per colpire.

L’anziana sarebbe aggredita alle spalle proprio all’ingresso della Galleria Umberto I.

Dopo averla fatta cadere e trascinata per alcuni metri, l’aggressore si è impossessato della sua borsa ed è fuggito tra i vicoli del centro storico.

Durante la fuga, avrebbe minacciato con un coltello un giovane passante che aveva tentato di fermarlo.

La vittima ricoverata in codice rosso

Dopo lo scippo, la donna è stata soccorsa e trasportata d’urgenza all’Ospedale Pellegrini, dove è stata ricoverata in codice rosso. Fortunatamente, le sue condizioni sono migliorate nei giorni successivi.

Un episodio che riporta alla mente il passato

L’aggressione è avvenuta in pieno giorno, in una delle zone più affollate di Napoli, via Toledo, cuore dello shopping cittadino. Un episodio che riporta alla memoria il periodo in cui gli scippi violenti erano frequenti, anche se negli ultimi anni il fenomeno è diminuito grazie ai controlli delle forze dell’ordine.