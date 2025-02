Lunedì si preannuncia una giornata difficile per i pendolari a causa dello sciopero nazionale del trasporto pubblico locale, indetto dai sindacati di base. La protesta, che durerà 24 ore, coinvolgerà bus, tram e metropolitane, con fasce di garanzia variabili da città a città.

Trasporto pubblico locale: orari delle fasce di garanzia

Come previsto dalla normativa, il servizio sarà garantito solo in alcune fasce orarie, diverse in base alla città:

Roma: mezzi pubblici attivi dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 17:30 alle 20:00.

Milano: servizio garantito fino alle 8:45 e poi tra le 15:00 e le 18:00.

Napoli: stessa organizzazione di Roma, con trasporti attivi tra 5:30-8:30 e 17:30-20:00.

Al di fuori di questi orari, si prevedono rallentamenti e sospensioni del servizio, con possibili ripercussioni sul traffico cittadino.

Comparto aereo: sciopero di EasyJet e Aeroitalia

Oltre al trasporto pubblico locale, lo sciopero interesserà anche il settore aereo. I lavoratori di EasyJet e Aeroitalia incroceranno le braccia per 4 ore, dalle 12:00 alle 16:00. Possibili ritardi o cancellazioni per i voli operati dalle due compagnie.

Le motivazioni della protesta

I sindacati hanno indetto lo sciopero per protestare contro:

Il mancato adeguamento salariale.

Le condizioni contrattuali insoddisfacenti per il triennio 2024-2026.