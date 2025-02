Il mese di marzo 2025 si preannuncia complesso per chi utilizza i mezzi di trasporto pubblici e privati, a causa di una serie di scioperi programmati che potrebbero causare disagi significativi. Di seguito, le principali date e orari degli scioperi previsti a Napoli e nel resto d’Italia:

Scioperi a Napoli:

7 marzo 2025: Il personale dell’Azienda Napoletana Mobilità (Anm) ha proclamato uno sciopero che interesserà le funicolari dalle ore 12:00 alle 16:00.

22 marzo 2025: Doppio sciopero in città. Il personale dell’Ente Autonomo Volturno (Eav) si fermerà per 4 ore, dalle 19:40 alle 23:40, mentre il personale Anm incrocerà le braccia dalle 12:45 alle 16:45, coinvolgendo autobus e metropolitana.

Scioperi a livello nazionale:

8 marzo 2025: In occasione della Giornata Internazionale della Donna, è stato proclamato uno sciopero generale che coinvolgerà vari settori, compreso il trasporto ferroviario. I treni subiranno uno stop dalle 00:00 alle 21:00, con possibili disagi per i passeggeri in tutta Italia.

19 marzo 2025: Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha annunciato uno sciopero dalle 9:00 alle 17:00, interessando il servizio ferroviario su scala nazionale.

Si consiglia agli utenti di pianificare con attenzione i propri spostamenti durante queste giornate e di consultare i canali ufficiali delle aziende di trasporto per eventuali aggiornamenti e informazioni sulle fasce orarie di garanzia.