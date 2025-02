Ancora problemi per i pendolari della Linea 2 della metropolitana di Napoli. Dopo l’allarme fumo alla stazione di Montesanto, si registrano oggi ritardi, cancellazioni e variazioni sui treni diretti a Villa Literno, Pozzuoli, Napoli Campi Flegrei e Napoli San Giovanni Barra.

Problemi tecnici sulla linea: fermata di Piazza Amedeo sotto controllo

Le cause del guasto non sono ancora chiare, ma gli operatori segnalano un problema alla fermata di Piazza Amedeo. I disservizi potrebbero portare a ritardi fino a 20 minuti su alcune corse, mentre altre potrebbero essere cancellate o subire variazioni di percorso.

Possibile collegamento con il terremoto ai Campi Flegrei

Non si esclude che i disagi possano essere collegati alla forte scossa di terremoto di magnitudo 3.9, avvertita nel pomeriggio in tutta Napoli e nei comuni flegrei.

Pozzuoli, scuole chiuse domani per verifiche strutturali

A seguito del sisma, il sindaco di Pozzuoli ha disposto la chiusura delle scuole per la giornata di domani, per consentire ai tecnici di effettuare controlli sugli edifici scolastici.