Un grave incidente stradale si è verificato sull’Asse Mediano, nel tratto compreso tra Frattamaggiore e Afragola. Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, l’impatto ha coinvolto due veicoli, una Peugeot 3008 grigia e una Ford Puma, causando il ribaltamento di una delle auto e il conseguente blocco del traffico.

La Dinamica dell’Incidente

L’incidente è avvenuto in circostanze ancora da chiarire. Dalle prime indagini emerge che:

La Peugeot 3008, dopo la collisione con la Ford Puma, si è capovolta e si è fermata al centro della carreggiata.

L’impatto ha causato ferite ai conducenti, che sono stati immediatamente soccorsi.

Intervento dei Soccorsi e Disagi al Traffico

Sul posto sono intervenuti:

Le forze dell’ordine, per gestire la viabilità e avviare i rilievi del caso.

Le ambulanze del 118, che hanno trasportato in ospedale le due persone rimaste ferite.

L’incidente ha causato forti rallentamenti al traffico, con code e disagi per gli automobilisti.

Indagini in Corso

Gli agenti stanno ora analizzando le cause dello scontro, valutando eventuali responsabilità e dinamiche. Non è escluso che possano aver contribuito alta velocità, distrazione o condizioni del manto stradale.