È deceduto questa mattina all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno il 54enne di Marina di Camerota, coinvolto nel grave incidente stradale avvenuto venerdì pomeriggio lungo la Strada Statale 18 Cilentana, tra Centola e Poderia.

Una battaglia disperata per la vita

L’uomo era stato trasportato d’urgenza in eliambulanza al nosocomio salernitano in condizioni gravissime. Nonostante le numerose trasfusioni e gli sforzi dei medici per salvarlo, il suo quadro clinico non ha mostrato miglioramenti. L’intera comunità si era mobilitata con una gara di solidarietà per donare il sangue necessario, ma purtroppo ogni tentativo si è rivelato inutile.

L’incidente sulla Cilentana

L’operaio cilentano era rimasto gravemente ferito nello scontro tra il suo Fiat Doblò e un’autocisterna, avvenuto lungo il tratto della Cilentana compreso tra gli svincoli di Foria e Poderia, nel comune di Celle di Bulgheria. L’impatto è stato devastante e per estrarlo dalle lamiere del suo veicolo è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Anche il conducente del mezzo pesante è rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale di Sapri per accertamenti.

Comunità in lutto

La notizia della scomparsa del 54enne ha scosso profondamente la comunità di Camerota, dove l’uomo e la sua famiglia erano molto conosciuti. Amici e conoscenti si sono stretti attorno ai suoi cari, esprimendo dolore e vicinanza in questo momento di lutto.