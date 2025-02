Paura sulla strada Cilentana, nei pressi dello svincolo tra Forìa e Poderia, dove oggi si è verificato un violento incidente stradale. A entrare in collisione sono stati un camion che trasportava gasolio e un furgone Doblò.

Dinamica Ancora da Chiarire

Le cause del sinistro non sono ancora accertate. Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza della zona, data la pericolosità del carico trasportato dal camion.

Un Ferito Grave Trasportato in Ospedale

Uno degli uomini coinvolti nell’incidente versa in condizioni critiche: è trasportato d’urgenza in eliambulanza presso l’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno per ricevere cure immediate.