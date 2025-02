Ancora una tragedia sulla Statale Cassino-Sora, un’arteria stradale tristemente nota per la sua pericolosità. Ieri mattina, intorno alle 13:00, un violento scontro frontale ha coinvolto tre auto e un furgoncino nel territorio di Sant’Elia Fiumerapido, in prossimità del bivio per il comune del cassinate.

Nell’incidente ha perso la vita Paola Pizzuti, 56 anni, originaria di Vicalvi ma residente ad Atina. Il marito, che viaggiava con lei, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasferito d’urgenza in eliambulanza all’ospedale Umberto I di Roma. Altre due persone coinvolte nell’incidente hanno riportato ferite meno gravi e sono state trasportate al vicino ospedale Santa Scolastica di Cassino.

Cause e rilievi dell’incidente

Le indagini dei carabinieri della Compagnia di Cassino sono ancora in corso, ma una delle ipotesi più accreditate riguarda un sorpasso azzardato, reso ancora più rischioso dall’asfalto viscido a causa della pioggia battente.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto i feriti dalle lamiere, e i sanitari del 118. Il traffico è rimasto paralizzato per diverse ore, con lunghe code sia sulla statale che sulle arterie secondarie, rese anch’esse impraticabili. La superstrada è stata chiusa temporaneamente per permettere l’atterraggio dell’eliambulanza e garantire i rilievi necessari.

Una strada troppo pericolosa

Il tratto della Statale Cassino-Sora in cui è avvenuto l’incidente è già stato teatro di numerosi schianti mortali. Negli ultimi anni, diverse vite sono state spezzate su questa strada, tra cui:

Francesca Lafragola (2022), deceduta a 24 anni in un incidente in moto mentre rientrava al suo paese.

Christian Sanna (2023), morto in un tragico schianto mentre si recava dal fratello a Sant’Elia.

Alberto Diaz (2023), 32enne peruviano residente a Perugia, deceduto in un incidente con un autoarticolato all’altezza dello svincolo per il campus universitario della Folcara.

A questi episodi si aggiungono numerosi altri incidenti che ogni anno si verificano lungo l’asse viario che collega Cassino a Formia.

Richieste di intervento e finanziamenti stanziati

L’alta frequenza di incidenti su questa strada evidenzia la necessità di urgenti interventi di messa in sicurezza. Da tempo, comitati e associazioni chiedono azioni concrete per ridurre i rischi lungo questa arteria a scorrimento veloce.

In risposta alle richieste della comunità, Enrico Tiero, vice portavoce regionale di Fratelli d’Italia e presidente della Commissione Sviluppo Economico e Attività Produttive del Consiglio Regionale del Lazio, ha annunciato un investimento di 10 milioni di euro destinato alla SR Ausonia, la strada che collega Cassino a Formia. Tuttavia, resta da capire quali saranno gli interventi specifici e i tempi di realizzazione, considerando che ogni ritardo potrebbe tradursi in nuove tragedie.