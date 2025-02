Dopo quattro anni di attesa, il bonus genitori separati 2024 è stato finalmente sbloccato. Si tratta di un contributo economico che può arrivare fino a 9.600 euro e che ha l’obiettivo di garantire il pagamento dell’assegno di mantenimento per i genitori separati o divorziati in difficoltà.

Attualmente, la procedura per ricevere il bonus è pronta. Coloro che hanno presentato la domanda entro il 2 aprile 2024 devono semplicemente attendere l’erogazione da parte dell’INPS, che procederà al pagamento sulla base dell’importo riconosciuto.

Quando era introdotto il bonus

Il bonus è stato istituito con il Decreto Sostegni (decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito nella legge 21 maggio 2021, n. 69). Il governo ha creato un fondo speciale con 10 milioni di euro per l’anno 2022, destinato ai genitori separati o divorziati che, a causa della pandemia da Covid-19, hanno avuto difficoltà economiche nel ricevere l’assegno di mantenimento per i figli.

L’intento della misura era quello di tutelare i genitori economicamente più fragili, il cui reddito era stato compromesso dalle restrizioni sanitarie imposte tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022.

Chi può accedere al bonus

Il contributo è destinato ai genitori separati o divorziati che soddisfano i seguenti requisiti:

Devono provvedere al mantenimento dei figli, che possono essere minori o maggiorenni con disabilità grave, ai sensi della Legge 104/1992, art. 3, comma 3.

Devono aver convissuto con i figli nel periodo dell’emergenza sanitaria.

Non devono aver ricevuto, in tutto o in parte, l’assegno di mantenimento da parte dell’altro genitore, a causa di difficoltà economiche di quest’ultimo.

L’ex coniuge o ex convivente, infatti, deve aver subito una riduzione della capacità economica per uno dei seguenti motivi:

Cessazione, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per almeno 90 giorni.

Diminuzione del reddito di almeno il 30% rispetto al 2019.

Requisito di reddito

Per poter accedere al bonus, il genitore richiedente deve avere un reddito annuo pari o inferiore a 8.174,00 euro nell’anno in cui l’assegno di mantenimento è stato ridotto o non è stato versato.

Come ottenere il bonus

Per accedere al contributo era necessario presentare domanda entro il 2 aprile 2024. Attualmente, coloro che hanno già inoltrato la richiesta devono solo attendere l’erogazione da parte dell’INPS, che procederà ai pagamenti in base all’importo riconosciuto.

Il bonus verrà corrisposto in un’unica soluzione e sarà concesso fino a esaurimento delle risorse disponibili nel fondo governativo.