Un grave incidente sul lavoro si è verificato nel primo pomeriggio di ieri in una nota azienda conserviera di Sarno. Un operaio di 54 anni, residente ad Angri, è rimasto ferito in modo grave alla pancia dopo essere caduto improvvisamente a terra mentre lavorava accanto a un macchinario. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Trasporto immediato in ospedale

L’allarme è scattato intorno alle ore 15. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno trasportato d’urgenza l’uomo all’ospedale Martiri del Villa Malta di Sarno. I medici del presidio ospedaliero si sono riservati la prognosi, vista la gravità delle ferite riportate dall’operaio.

Indagini in corso sulle cause dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava probabilmente effettuando lavori di manutenzione quando si è verificato l’incidente. I carabinieri della stazione locale sono giunti sul posto per eseguire i rilievi del caso e avviare le indagini. Parallelamente, anche lo Spisal (Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro) ha avviato accertamenti per verificare il rispetto delle norme di sicurezza all’interno dell’azienda.