Il noto critico culinario Michele Cutro, meglio conosciuto come “Il Cavaliere dei Vip”, ha brillato anche questa volta al ristorante Lido Fontana, dove, insieme al giovane e talentuoso maestro Antonio Criscuolo, ha proposto una sinfonia di sapori che ha unito la cucina partenopea con quella sanremese, incantando tutti i presenti durante la settimana del Festival di Sanremo. Il ristorante, gestito con passione dal Patron Carlo, è diventato la cornice ideale per un incontro magico tra gastronomia e musica, con piatti che hanno fatto sognare artisti, giornalisti e addetti ai lavori.

“Un grande successo – afferma il Cavaliere Cutro – che non sarebbe stato possibile senza il supporto e la visione del Patron Carlo, che ha sempre creduto in noi. Io, personalmente, ho sempre avuto una grande fiducia nel talento di Antonio Criscuolo. È un giovane maestro che, talvolta, mi sorprende: certe volte mi chiedo se stia facendo o sia davvero un talento naturale, ma credo fermamente che Antonio sia un vero fuoriclasse dei fornelli. Ogni piatto che prepara è una nota musicale, che accompagna gli ospiti in un’esperienza unica.”

1 di 7

I piatti proposti dallo chef Criscuolo, con la sua attenzione ai dettagli e l’amore per le tradizioni culinarie, sono stati un’autentica celebrazione della cucina italiana. Una fusione perfetta di ingredienti freschi e di stagione che hanno conquistato i palati più esigenti, in un’atmosfera di raffinata eleganza. Il menù, che racconta la storia delle due regioni, ha reso omaggio alla cucina campana e ligure, regalando sensazioni uniche a chi ha avuto il privilegio di gustarli.

Il successo di questa serata, dunque, non è solo il risultato di piatti prelibati, ma di una straordinaria alchimia tra cucina e musica, tra passione per l’arte culinaria e il Festival che celebra la musica italiana. Un evento che, senza dubbio, rimarrà impresso nella memoria di chi ha avuto la fortuna di viverlo.

Michele Cutro è un rinomato critico enogastronomico italiano, noto per la sua severità e competenza nel settore. In oltre dieci anni di recensioni, ha visitato quasi seimila ristoranti, consolidando la sua reputazione come autorità nel campo.

Oltre alla sua carriera gastronomica, Cutro è anche un critico musicale e opinionista, con una presenza consolidata al Festival di Sanremo, dove svolge il ruolo di critico e opinionista. 

Laureato in enogastronomia e specializzato nella valorizzazione internazionale degli alimenti e dei luoghi, Cutro è anche cerimoniere degli Ordini Cavallereschi d’Italia, scrittore e speaker radiofonico.

La sua influenza nel mondo enogastronomico è riconosciuta a livello nazionale, e continua a essere una figura di riferimento per la critica culinaria e musicale in Italia.