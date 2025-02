Sotto gli occhi increduli dei turisti presenti nella Basilica di San Pietro, un uomo è riuscito a salire sull’altare maggiore, proprio sotto il baldacchino di Bernini appena restaurato, scatenando il caos.

Il Gesto di Vandalismo Sotto il Baldacchino di Bernini

L’uomo, con movimenti concitati, ha iniziato a gettare a terra candelabri e tovaglie sacre, causando danni ad alcuni arredi liturgici. Il rumore dei candelabri caduti ha richiamato immediatamente l’attenzione del personale di sicurezza, che è intervenuto per bloccare il responsabile e consegnarlo alla gendarmeria vaticana.

Dopo l’identificazione, si è scoperto che si tratta di un cittadino rumeno. Le motivazioni del gesto non sono ancora chiare, ma l’episodio ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza all’interno della Basilica più famosa al mondo.

Non è la Prima Volta

Questo non è il primo atto vandalico avvenuto nella Basilica di San Pietro. In passato, un giovane ucraino si era denudato sull’altare in segno di protesta contro l’invasione russa, un gesto considerato blasfemo, che aveva richiesto la riconsacrazione dell’altare secondo le norme della Chiesa cattolica.

Le Immagini Virali Sui Social

L’episodio di oggi è stato ripreso dai telefonini di alcuni pellegrini e condiviso su Twitter, diventando immediatamente virale. I video mostrano il momento del gesto e l’intervento delle autorità, scatenando un acceso dibattito online.