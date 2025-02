La Polizia di Stato ha arrestato tre uomini, un italiano e due stranieri di età compresa tra 25 e 34 anni, per il furto di 60 kg di rame all’interno di una struttura alberghiera abbandonata a Castel Volturno. L’hotel, attualmente sottoposto a procedura fallimentare, era stato preso di mira dai ladri, sorpresi in flagranza di reato dagli agenti del locale commissariato.

Il Tentativo di Fuga e l’Aggravante della Resistenza a Pubblico Ufficiale

Durante l’intervento della polizia, uno dei tre uomini ha cercato di fuggire con violenza, aggredendo un agente con calci e pugni, provocandogli contusioni. Nonostante il tentativo di resistenza, i poliziotti sono riusciti a fermare e ammanettare tutti e tre i malviventi.

Provvedimenti del Giudice: Arresti e Divieti di Dimora

Dopo l’udienza per direttissima, il giudice ha convalidato gli arresti e disposto:

Divieto di dimora nella provincia di Caserta per due dei tre uomini.

Carcere per il terzo ladro, risultato destinatario di un altro provvedimento di custodia cautelare per una rapina avvenuta lo scorso anno. Questo individuo è quindi trasferito presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.

Allarme Furti di Rame: Un Fenomeno in Aumento

Il furto di rame, spesso chiamato “oro rosso”, è un problema sempre più diffuso, con bande specializzate che prendono di mira strutture dismesse, cantieri e impianti elettrici per rivendere il materiale sul mercato nero. L’intervento tempestivo della polizia ha impedito un ulteriore danno alla struttura alberghiera e ha assicurato alla giustizia i responsabili.