Questa notte i carabinieri della compagnia di Napoli Bagnoli hanno intercettato una Kia Proceed rubata, dotata di targa clonata, dando il via a un inseguimento che si è concluso in via Giochi del Mediterraneo, nel quartiere Fuorigrotta. I malviventi a bordo del veicolo hanno perso il controllo dell’auto e, una volta fermatisi, l’hanno abbandonata per poi darsi alla fuga nei terreni agricoli circostanti.

Sequestrati arnesi da scasso e strumenti da taglio

All’interno dell’automobile, i militari hanno rinvenuto e sequestrato diversi strumenti da scasso, tra cui due flex, generalmente utilizzati per aprire serrature o tagliare materiali metallici.

Sul posto è intervenuta la sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale di Napoli, che ha effettuato i rilievi per raccogliere eventuali tracce utili alle indagini.

Indagini in corso per identificare i fuggitivi

I carabinieri stanno ora analizzando i reperti trovati nel veicolo e visionando eventuali registrazioni di videosorveglianza per risalire all’identità dei responsabili. L’auto sequestrata potrebbe essere utilizzata per compiere furti nella zona.