Dramma nel pomeriggio a Giugliano in Campania, dove una donna di 64 anni ha perso la vita in un incendio divampato all’interno del suo appartamento in via Starza, nel rione De Gasperi. La vittima, con difficoltà motorie, non è riuscita a mettersi in salvo ed è rimasta avvolta dalle fiamme.

I primi a intervenire sono stati i vicini, allarmati dal fumo che fuoriusciva dall’abitazione al piano rialzato. Hanno tentato disperatamente di soccorrerla, ma il fuoco si è diffuso troppo rapidamente, rendendo impossibile ogni tentativo di salvataggio. In casa si trovava anche la sorella della vittima, che è riuscita a mettersi in salvo, riportando una lieve intossicazione.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio, e gli agenti della polizia di Stato, impegnati a chiarire le cause del rogo. La comunità è sotto shock per la tragedia: la donna viveva da sempre in quell’appartamento ed era parte di una famiglia molto conosciuta e benvoluta nel quartiere.

Ora si indaga per ricostruire l’origine delle fiamme e capire se vi siano stati problemi strutturali o accidentali all’origine del devastante incendio.