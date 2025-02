L’incontro di calcio Terzigno-Saviano, valido per il Campionato di Promozione Campania Girone C, si disputerà a porte chiuse. La decisione è presa dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, su indicazione della Questura di Napoli, che ha segnalato il match come un evento ad alto rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Le motivazioni del provvedimento

La rivalità tra le tifoserie delle due squadre ha spinto le autorità a intervenire con una misura precauzionale per prevenire eventuali tensioni o episodi di violenza. Pertanto, il match in programma domenica prossima presso il campo sportivo Comunale di Terzigno si giocherà senza spettatori.

Sicurezza al primo posto

Negli ultimi anni, episodi di tensione tra tifoserie locali hanno richiesto l’adozione di provvedimenti simili per garantire lo svolgimento regolare delle partite. In questo caso, la Prefettura ha preferito agire in anticipo, eliminando qualsiasi possibilità di scontro tra le opposte fazioni.