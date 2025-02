Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto il divieto di vendita dei bigliandi ai residenti nel comune di Afragola per la partita Nola 925 S.S.D. A.C. – A.S.D. A.C. Afragolese, valevole per il Campionato regionale di Eccellenza 2024/25. L’incontro è in programma domenica 16 febbraio presso lo stadio Sporting Club di Nola.

Motivazioni del provvedimento

La decisione è presa su segnalazione della Questura di Napoli, che ha evidenziato come l’evento sia caratterizzato da elevati profili di rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica, a causa della storica rivalità tra le due tifoserie.

Per prevenire eventuali tensioni o scontri, la Prefettura di Napoli ha quindi adottato questa misura restrittiva, volta a garantire il regolare svolgimento dell’incontro sportivo.

Precedenti e misure di sicurezza

Non è la prima volta che le autorità dispongono limitazioni alla vendita dei biglietti per partite ad alto rischio nel calcio dilettantistico campano. Negli ultimi anni, scontri tra tifoserie hanno portato a provvedimenti simili, con l’obiettivo di prevenire incidenti dentro e fuori dagli stadi.