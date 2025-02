La Protezione Civile della Regione Campania ha emesso un’allerta meteo di livello giallo a seguito delle valutazioni del Centro Funzionale. La perturbazione, in arrivo nelle prossime ore, porterà precipitazioni intense e un potenziale rischio idrogeologico localizzato.

Durata e zone coinvolte

L’allerta meteo sarà in vigore dalle ore 8:00 di venerdì 14 febbraio fino alle 8:00 di sabato 15 febbraio e riguarderà tutta la Campania, ad eccezione delle zone di allerta 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro).

I principali rischi previsti

A causa delle forti piogge, la Protezione Civile segnala possibili:

Allagamenti in aree urbane e rurali

Esondazioni di corsi d’acqua

Ruscellamenti con trasporto di materiali

Frane e smottamenti, soprattutto nelle zone a rischio idrogeologico

Caduta massi in aree collinari e montuose

Innalzamento dei livelli idrometrici dei fiumi

Raccomandazioni e misure di sicurezza

La Regione Campania ha quindi invitato tutti i sindaci a attivare i Centri Operativi Comunali (COC) e ad adottare le misure previste nei piani di protezione civile. È fondamentale prestare attenzione agli aggiornamenti ufficiali e alle comunicazioni della Sala Operativa Unificata della Protezione Civile regionale.

Cosa fare in caso di maltempo

Evitare spostamenti non necessari durante le precipitazioni più intense

Non sostare in prossimità di fiumi, sottopassi o pendii instabili

Prestare massima attenzione alla guida, riducendo la velocità

Seguire gli aggiornamenti della Protezione Civile e delle autorità locali

La situazione meteo sarà costantemente monitorata per eventuali aggiornamenti.