La Polizia di Stato ha smascherato una truffa ben orchestrata a Casal di Principe, dove un uomo di 44 anni, originario di Napoli, è stato denunciato per aver raggirato una vittima con il noto metodo del “pacco”.

La Dinamica della Truffa

Il truffatore si aggirava nell’Agro Aversano a bordo della sua auto con diversi borselli identici. In uno di essi era presente un costoso smartphone, mentre negli altri vi erano semplici brik di succo di frutta. La vittima del raggiro, convinta di acquistare il telefono al prezzo pattuito di 700 euro, ha ricevuto invece una borsa contenente solo succhi, senza accorgersi dello scambio effettuato con destrezza durante la trattativa.

L’Intervento della Polizia

Dopo aver denunciato l’accaduto, le forze dell’ordine del commissariato di Casal di Principe si sono subito messe sulle tracce del sospettato. L’uomo è rintracciato mentre era ancora in auto e, al momento del controllo, gli agenti hanno trovato due pochette identiche: una contenente un telefono e l’altra con una confezione di succhi di frutta, confermando così il modus operandi.

Denuncia e Misure di Prevenzione

Il 44enne è denunciato e nei suoi confronti è avviato il procedimento per il foglio di via obbligatorio, una misura di prevenzione che gli impedirà di tornare nel comune di Casal di Principe.

Come Difendersi da Truffe Simili?

Purtroppo, la truffa del “pacco” è ancora molto diffusa, soprattutto nelle compravendite tra privati. Ecco alcuni consigli utili per evitare di cadere in simili raggiri:

Controllare sempre il contenuto del pacco prima di concludere lo scambio

Effettuare acquisti solo da venditori affidabili e su piattaforme sicure

Diffidare da offerte troppo convenienti

Preferire pagamenti tracciabili anziché in contanti