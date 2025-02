Il Bonus genitori separati, pensato per sostenere i genitori in difficoltà economica a causa della pandemia, è ancora in attesa di essere erogato. Dopo quasi quattro anni dalla sua introduzione nel 2021, l’aiuto destinato a chi non riesce a pagare l’assegno di mantenimento sembra finalmente in dirittura d’arrivo.

Cos’è il Bonus genitori separati?

Il bonus è un contributo economico destinato ai genitori separati o divorziati che, a causa delle difficoltà lavorative legate alla pandemia, non sono riusciti a garantire il mantenimento dei figli. L’importo massimo previsto è di 800 euro al mese, per un periodo di un anno, con un totale di 10 milioni di euro stanziati.

Chi può richiedere il Bonus genitori separati?

Secondo la norma, il contributo spetta al genitore che:

È in stato di bisogno economico.

Deve provvedere al mantenimento di figli minori o maggiorenni con disabilità grave conviventi.

Non ha ricevuto, in tutto o in parte, l’assegno di mantenimento a causa dell’inadempienza dell’altro genitore, legata alle difficoltà economiche durante il Covid.

Ha un reddito annuo pari o inferiore a 8.174 euro.

Il genitore obbligato al mantenimento ha sospeso o ridotto l’attività lavorativa tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022.

Perché il bonus non è ancora stato erogato?

La norma, inizialmente inserita nel Decreto Sostegni 2021, è stata giudicata inapplicabile per vari problemi tecnici, tra cui:

La mancanza di riferimento alle coppie di fatto, creando discriminazioni.

L’assenza di un meccanismo chiaro per garantire che il bonus andasse ai figli e non al genitore richiedente.

Requisiti di reddito troppo vaghi, che potevano ampliare eccessivamente la platea dei beneficiari.

Dopo essere stata riscritta e inclusa nel Decreto Fiscale 2021, l’erogazione è rimasta bloccata a causa di problemi burocratici tra il Dipartimento per la Famiglia e l’INPS, che si occuperà dei pagamenti.

Quando arriverà il Bonus genitori separati?

Dopo lunghe verifiche, sembra che la distribuzione del bonus sia ormai vicina. Gli uffici del governo hanno confermato che i fondi verranno erogati nei prossimi mesi, anche se non c’è ancora una data ufficiale.

Come richiedere il Bonus genitori separati?

I dettagli per la richiesta verranno pubblicati dall’INPS appena il bonus sarà attivato. È probabile che la procedura avvenga online, tramite il portale INPS o il sito del Dipartimento per la Famiglia.